Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Тор» и «Бук» совершили марш в горах Кипра. На видео, опубликованное на YouTube, обратила внимание «Российская газета».

«На некоторых участках технике приходилось двигаться по достаточно узкой извилистой дороге с крутыми подъемами. Но, благодаря мастерству механиков-водителей и высокой надежности боевых машин российского производства, все задачи были успешно выполнены», — утверждает издание.

Согласно публикации, в настоящее время на Кипре расположено около тридцати комплексов «Тор» и «Бук», полученных от Греции и России.

В октябре 2021 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения по ПВО, где, в частности, комплексы «Бук» и «Тор» отразили атаку крылатых ракет, которые летели на предельно малых высотах.