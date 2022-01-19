Юг России защитили от бомбометания из Украины

В Южном военном округе (ЮВО) развернута первая в Вооруженных силах России бригада зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3», входящая в состав 8-й общевойсковой армии, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Вероятным противником 8-й общевойсковой армии, защищающей Ростовскую область, Кавказ и Крым, в публикации называются южные силы НАТО. Издание уверяет, что «Бук-М3», являющийся самым совершенным комплексом противовоздушной обороны (ПВО) в своем классе, может перехватывать цели на высотах до десятков тысяч метров.

Бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе отметил, что украинских военных «в течение последних нескольких лет обучали западные специалисты». «С юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны», — рассказал эксперт.

В октябре 2021 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения по ПВО, где, в частности, комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2» отразили атаку крылатых ракет, которые летели на предельно малых высотах.