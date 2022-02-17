В Роспотребнадзоре сравнили последствия омикрона с другими штаммами

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сравнил последствия омикрона с другими штаммами коронавируса. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Само заболевание может протекать легче, но при этом тяжелые отложенные последствия такие же, как и с другими штаммами», — заявил он. Инфекционист отметил, что количество госпитализаций по прежнему не снижается, поэтому оптимистичные прогнозы по поводу омикрона были слишком радужными.

По словам Горелова, неврологические осложнения обнаруживают у каждого третьего переболевшего. Если заболевание переносилось тяжело, то и осложнения обычно более весомые. Однако, отметил специалист, «постковид» может наблюдаться и у тех, кто переболел коронавирусом без симптомов. На данный момент выделяются такие осложнения, как повышенная тревожность, нарушения памяти, астения, головные боли, раздражительность и вспыльчивость, нарушения сна. Многие пациенты не могут избавиться от них в течение года.

Ранее россиянам назвали необычный способ избежать заражения омикроном. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что у человека, который использует в помещении увлажнитель для воздуха, меньше шансов заболеть омикрон-штаммом COVID-19. По ее словам, пациенты иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых.