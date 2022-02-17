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Иммунитет после вакцинации оказался лучше иммунитета после COVID-19

Ученые Стэнфорда обнаружили у вакцинированных лучший иммунитет против коронавируса

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что антитела, генерируемые после вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, более эффективны, чем антитела, возникающие после перенесенного COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Исследователи сравнили уровни и типы антител к SARS-CoV-2 между участниками стэнфордского клинического испытания вакцины BioNTech-Pfizer и пациентами с COVID-19, лечившимися в первые месяцы пандемии и, скорее всего, инфицированными одним из самых ранних штаммов коронавируса. Оказалось, что у инфицированных людей вырабатывались различные уровни антител, которые снижались после заражения. Напротив, у вакцинированных людей развился хороший иммунный ответ с высоким уровнем антител, который, однако, со временем также снизился.

Каждая из вакцин генерировала широкий спектр антител. Хотя большинство антител были нацелены на шиповидный S-белок вируса классического штамма коронавируса, другие могли также связываться с шиповидными белками девяти других вариантов вируса, включая дельта-вариант, вызвавший всплеск госпитализаций и смертей в конце лета и осенью 2021 года в США. Невакцинированные пациенты, инфицированные коронавирусом, вырабатывали более узкий спектр антител, меньшее количество которых могло связываться с S-белками различных вариантов. Ученые также обнаружили, что зародышевые центры у тех, кто был вакцинирован, вырабатывали антитела в течение восьми недель после вакцинации. Напротив, в зародышевых центрах лимфатических узлов у людей с тяжелой формой COVID-19 отсутствовали ключевые типы иммунных клеток, что свидетельствует о нарушении способности вырабатывать антитела для борьбы с болезнью.

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Александр Еникеев
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