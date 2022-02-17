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В Кремле ответили на вопрос о совместных учениях с Белоруссией

Песков заявил, что в графике Путина нет инспекции совместных учений с Белоруссией

Фото: РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина нет инспекции совместных учений с Белоруссией, но лидеры стран могут договориться о чем угодно. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 17 февраля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государств также отметил, что речи о дальнейшем присутствии российских военных в Белоруссии после учений пока нет.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военные способны за сутки покинуть республику и вернуться в места постоянной дислокации.

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля. По словам Лукашенко, военнослужащие отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

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Евгения Куликова
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