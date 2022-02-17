Лукашенко высказался о сроках пребывания российских военных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о сроках пребывания российских военных в республике. По его словам, покинуть Белоруссию и вернуться в места постоянной дислокации они способны за сутки. Главу государства цитирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

При этом Лукашенко заявил, что военнослужащие пробудут в Белоруссии столько, сколько необходимо. Этот вопрос он намерен обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 18 февраля.

«Как мы примем завтра решение, так и будет», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, чтобы проинспектировать российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022».

Учения «Союзная решимость-2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля. По словам белорусского лидера, военнослужащие отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.