Россия помогла Китаю потеснить доллар

Китайский юань становится все более популярным для совершения глобальных платежей. Объем международных транзакций в юане за последние месяцы достиг рекордного уровня за всю историю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи, на платежи в юанях пришлись рекордные 3,2 процента доли рынка транзакций — китайская валюта преодолела предыдущий максимум 2015 года.

Потеснить доллар Китаю помогла в том числе и Россия. Использование юаня подскочило на фоне решения «Газпром нефти» принимать юани вместо долларов за заправки топливом российских самолетов в аэропортах Китая. Кроме того, транзакции в юане выросли из-за того, что международные фонды стали держать больше китайских государственных облигаций, доведя их долю в портфелях до нового рекорда.

За последние два месяца юань стал четвертым по популярности средством платежа в мире, когда как в октябре 2010 года китайская валюта находилась на 35-ом месте. Первое место в рейтинге самых популярных валют для совершения транзакций сохраняет доллар США, за ним следует евро, а на третьем месте — британский фунт стерлингов.

На собрании центральных банков стран Большой двадцатки глава Народного банка Китая И Ган призвал страны с развивающейся экономикой поощрять использование местных валют. Эксперты считают, что юань больше всего выиграет от постепенного отказа от доллара. «Торговля между различными азиатскими странами и Китаем растет, и все большая ее часть происходит в юанях», — заявил экономист Элвин Т. Тан.

Растущая популярность юаня может также оказать дополнительную поддержку активам, деноминированным в этой валюте. Некоторые аналитики считают, что в 2022 году объем национальной валюты на рынке облигаций Китая может достичь 800 миллиардов юаней по сравнению с 755 миллиардами в прошлом году. Кроме того, торговое соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое углубляет региональные внешнеторговые связи Китая, побудит стран-участниц соглашения увеличить объем активов в юанях из-за дальнейшей экономической интеграции с КНР.

На фоне растущей популярности своей валюты Китай внедрил в оборот цифровой юань. С помощью специального приложения спортсмены и зрители на зимних Олимпийских играх могут использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг. Подобные технологии развиваются и в России — Центробанк в феврале 2022 года начал тестирование прототипа цифрового рубля, в котором приняли участие три российских банка. Второй этап тестирования начнется осенью 2022 года, а полноценный запуск валюты должен состояться в 2030 году.