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ЦБ назвал сроки второго этапа тестирования цифрового рубля

«Ъ»: второй этап тестирования цифрового рубля начнется осенью

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Центробанке назвали сроки второго этапа тестирования цифрового рубля. Как сообщает газета «Коммерсантъ», он начнется осенью 2022 года.

Как уточнила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, речь идет о начале операций по оплате товаров и услуг, а также государственных платежей с использованием цифровой валюты. Кроме того, регулятор планирует протестировать взаимодействие с федеральным казначейством и реализовать смарт-контракт.

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Первый этап тестирования начался в феврале. В нем приняли участие три российских банка, и два из них смогли провести полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами через мобильные приложения. В общей сложности участие в тестировании будут принимать 12 банков.

По результатам тестирования ЦБ собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Как ожидается, полноценный запуск виртуальной валюты должен состояться в 2030 году.

ЦБ впервые представил концепцию цифрового рубля в октябре 2020 года. Предполагается, что это будет дополнительная форма национальной валюты, которая будет эмитироваться ЦБ в цифровом виде и сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что у регулятора нет задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно.

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Платон Щукин
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