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В российском регионе ответили пожелавшим отгородиться стеной полякам

Власти Калининградской области заявили Польше о наличии забора на границе с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Со стороны Калининградской области на русско-польской границе уже есть забор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона.

Там пояснили, что поляки планируют отгородиться стеной со своей стороны.

При этом в пресс-службе отметили, что речь именно о заборе, а не о стене.

Ранее в Министерстве обороны Польши предложили построить стену на границе страны с Калининградской областью. Строительством объекта займется Пограничная стража Польши.

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Роман Кирьянов
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