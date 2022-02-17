В российском регионе ответили пожелавшим отгородиться стеной полякам
Власти Калининградской области заявили Польше о наличии забора на границе с Россией
Со стороны Калининградской области на русско-польской границе уже есть забор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона.
Там пояснили, что поляки планируют отгородиться стеной со своей стороны.
При этом в пресс-службе отметили, что речь именно о заборе, а не о стене.
Ранее в Министерстве обороны Польши предложили построить стену на границе страны с Калининградской областью. Строительством объекта займется Пограничная стража Польши.