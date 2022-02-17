Зеленский назвал Минские соглашения бездарно составленными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе бездарно составленными. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По словам Зеленского, Минские договоренности касаются только «деоккупации Донбасса».

«Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что «большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск"». «Никто не против. Но это будет вторично или даже третично», — добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что на территории страны не нужны иностранные военные.