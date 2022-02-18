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В Кремле рассказали о предложении Путина провести саммит Совбеза ООН

Песков заявил, что предложение Путина о саммите Совбеза ООН по-прежнему «на столе»

Фото: Globallookpress.com

Инициатива президента России Владимира Путина провести саммит «пятерки» Совбеза ООН по-прежнему «на столе», на встрече стороны могут обсудить основные вызовы, стоящие перед международным сообществом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Что, как не основной вызов, то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе. Поэтому, конечно, гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне», — заявили в Кремле.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что дипломатические контакты Вашингтона и Москвы могли бы стать прелюдией к саммиту лидеров ключевых стран. На встрече следует обсудить взаимные обеспокоенности в области безопасности, предположил американский дипломат.

Путин предложил провести встречу лидеров «пятерки» Совбеза ООН еще в январе 2020 года, когда выступал на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата — Великобритания, Китай, США и Франция.

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Виктория Кондратьева
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