Студентка пожаловалась на аллергию на секс

Жительница американского штата Колорадо пожаловалась, что у нее диагностировали редчайшую аллергию на секс. Об этом сообщает The Mirror.

18-летняя студентка Хлоэ Лоуэри впервые заподозрила, что у нее аллергия на сперму, когда после орального секса ощутила невыносимую боль, а ее лицо начало выглядеть так, будто она только что посетила стоматолога. После другого сексуального контакта лицо девушки онемело. «Правая часть моего лица онемела, и я даже не могла пошевелить губами, чтобы выразить эмоции. Ощущение было похоже на анестезию у дантиста», — пояснила она.

Девушка отнеслась к произошедшему с юмором. «Я подумала, что это скорее смешная ситуация. Я боялась, что такое ощущение останется навсегда, но постепенно снова начала чувствовать щеку, и все стало хорошо. Но с тех пор я по этой причине избегала орального секса», — заявила она.

Врач сообщил студентке, что боль и покраснение кожи вызваны гиперчувствительностью к сперме. Оказалось, что у женщины аллергическая реакция на белки, которые в ней содержатся.

Из-за этого Лоуэри испытывает неприятное жжение в течение часа после секса. Она описывает это ощущение как «миллион иголок для акупунктуры». Женщина учится жить с такой аллергией, но многие из тех, кому она об этом рассказывает, утверждают, что никогда не слышали о подобном явлении.

Американка практикует безопасный секс и пользуется презервативами, которые помогают ей избавиться от аллергической реакции. Она пояснила, что ей приходится рассказывать об аллергии партнерам, и ни с кем из них эта новость не вызвала проблем. «Они находят это забавным, поэтому у меня не было из-за этого проблем в отношениях», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Аликанте женщина попала в больницу с редкой формой аллергической реакции после того, как занялась с партнером оральным сексом. Она пожаловалась врачам на приступы рвоты и проблемы с дыханием, которые начались после полового акта.