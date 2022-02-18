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В России повысился спрос на антидепрессанты

Спрос на антидепрессанты среди россиян увеличился на 43 процента

Фото: Pixabay

В России повысился спрос на препараты для лечения расстройств психики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По информации издания, за последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43 процента, нейролептиков — на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна, подавленность и беспокойство.

Врачи связывают такой спрос с постковидным синдромом, неуверенностью в завтрашнем дне и общей тревожностью, вызванной пандемией. Также многие начали испытывать неврозы и депрессии при переходе на удаленный формат работы.

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Ранее психиатр Ольга Бухановская рассказал, что у переболевших COVID-19 могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Она пояснила, что это происходит из-за длительного кислородного голодания клеток, в том числе нервных. Она отметила, что это особенно опасно для головного мозга.

В январе заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова рассказала, что пандемия коронавирусной инфекции стала причиной появления пандемии психологической неопределенности. По ее словам, новая пандемия вызывает не менее тяжелые последствия, чем COVID-19. Она пояснила, что проблема при резком повышении неопределенности заключается в том, что она вызывает у большинства людей стресс, который при высоких степенях может переходить в клинические синдромы.

Марина Совина
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