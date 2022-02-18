В Госдуме ответили на заявления США о вторжении России на Украину

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик ответил на заявления США о вторжении России на Украину, назвав их плодом бурной фантазии. Он уверен, что таким образом американцы пытаются приписать себе заслуги в урегулировании ситуации вокруг Украины. Его слова приводят «Известия».

Депутат допустил, что России снова и снова приходится вести разъяснительную работу, поскольку такие заявления начали звучать довольно часто. Он напомнил, что глава британского МИД Лиз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями.

Но сейчас данные о якобы состоявшемся когда-то вторжении России в Восточную Европу стали исходить от США, заметил депутат Госдумы.

«Штаты пытаются подкрепить свои версии о готовящемся «вторжении» какими-то примерами из истории, которых, к слову, нет», — пояснил Белик.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. При этом дипломат в интервью CNN отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

В ночь на пятницу, 18 февраля, The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти сообщила, что США получили разведданные о том, будто объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы.