Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США сочли уловкой отвод российских войск от Украины

Washington Post: разведка США считает уловкой объявление России об отводе войск от Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США получили разведданные о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти.

По их утверждению, в Вашингтоне сочли, что заявления России о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

17 февраля сообщалось, что США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Новые сроки начала «российско-украинской войны» назвало американское издание Politico со ссылкой на аналитиков. В издании уверены, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений 20 февраля помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британские военные опубликовали карту готовящегося «вторжения» России на Украину
Крейсер «Москва» провел стрельбы в Черном море
В США сочли уловкой отвод российских войск от Украины
Россиянка посетила Будапешт и перечислила лживые факты о городе
В подъезде московской многоэтажки заблудился поросенок
Байден прервал поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе»
Американский дипломат обвинила Россию во вторжениях в Европу
Украину предупредили об опасности откладывания проблем в отношениях с Россией
Раскрыты секреты похудения знаменитостей
Британский фонд рекордно проиграл на американских акциях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.