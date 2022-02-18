В США сочли уловкой отвод российских войск от Украины

США получили разведданные о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника в американских и европейских структурах власти.

По их утверждению, в Вашингтоне сочли, что заявления России о возвращении войск с учений в места постоянной дислокации «могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение».

17 февраля сообщалось, что США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Новые сроки начала «российско-украинской войны» назвало американское издание Politico со ссылкой на аналитиков. В издании уверены, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений 20 февраля помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.