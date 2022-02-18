Режиссер «БоксБалета» столкнулся со сложностями в поездке на «Оскар»

Российский режиссер номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков заявил, что столкнулся со сложностями в организации поездки на церемонию вручения награды. Слова кинематографиста приводит ТАСС.

Дьяков оценил ситуацию вокруг посещения кинопремии как «странную и бешеную». «Видимо, не самое веселое время для оскаровских вояжей, потому что у меня не было никогда и нет — я не был в США — у меня нет визы. Там особого рода нужны прививки. Сейчас мне помогают люди со студии, ищем любую возможность, как мне получить эту визу, как получить прививку, как это синхронизировать, чтобы все это сошлось», — рассказал постановщик.

Он добавил, что его пригласил в гости американский мультипликатор Джон Маскер, известный по таким популярным лентам, как «Аладдин» и «Моана». «Милейший человек и вообще легенда», — сказал Дьяков, отметив, что предпочел бы церемонии «Оскар» общение с коллегами по цеху.

Ранее в феврале стало известно, что «БоксБалет» получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.