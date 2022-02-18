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На территорию Пентагона проник кролик

Кролик прокрался на территорию штаб-квартиры Минобороны США

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

В Пентагон, одно из самых защищенных зданий в мире, проник кролик. Об этом сообщает портал ARLnow.

Животное заметили в открытом дворе, расположенном в самом центре штаб-квартиры Министерства обороны США. Пока неизвестно, как именно кролик прокрался во внутренний двор через пять фасадов. По мнению источника издания, животное сбросили ястребы, которые гнездились на одном из деревьев.

Отмечается, что это не первое проникновение в Пентагон. В начале февраля на территорию американского ведомства прокралась курица. Сообщалось, что военные ее поймали и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Ксения Назарова
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