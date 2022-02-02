Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

На территорию Пентагона проникла курица

Курица прокралась на территорию штаб-квартиры Минобороны США

Фото: Pixabay

Вооруженная служба безопасности Пентагона обнаружила на территории курицу, пишет Gulf News.

Как домашняя птица прокралась мимо охраны и проникла на территорию штаб-квартиры Минобороны США пока неизвестно. Сообщается, что военные ее поймали и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны США. В ходе происшествия пострадали несколько человек, погиб один полицейский. Позднее в охране Пентагона объявили об устранении угрозы на месте стрельбы. Возможный мотив нападавшего не назвали.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным
На территорию Пентагона проникла курица
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку антироссийского фонда на Украине
Врач перечислила последствия коронавируса для глаз
Оценена эффективность «Спутника V» через полгода
Названы самые частые признаки постковидного синдрома
Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу
США собрались продолжить сдерживание России
Утекшие в СМИ ответы США по гарантиям безопасности оказались настоящими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.