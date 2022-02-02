На территорию Пентагона проникла курица

Вооруженная служба безопасности Пентагона обнаружила на территории курицу, пишет Gulf News.

Как домашняя птица прокралась мимо охраны и проникла на территорию штаб-квартиры Минобороны США пока неизвестно. Сообщается, что военные ее поймали и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны США. В ходе происшествия пострадали несколько человек, погиб один полицейский. Позднее в охране Пентагона объявили об устранении угрозы на месте стрельбы. Возможный мотив нападавшего не назвали.