Постпреда США в ООН назвали выдумщицей за обвинение России во вторжении в Европу

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд большой выдумщицей за ее обвинение в адрес России во вторжении в Восточную Европу. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что Москва не вторгалась ни в одну из частей Европы.

Ранее Томас-Гринфилд в интервью CNN обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Интервьюер обратил внимание на логическую нестыковку: на Западе и на Украине утверждают, что Москва не планирует проявлять агрессию, однако некоторые политики говорят о неминуемом вторжении. «Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — высказалась Томас-Гринфилд.

Дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

Большие выдумщики

Цекова смутило высказывание Томас-Гринфилд. «Честно говоря, сложно понять, что она имела в виду», — заявил он. Сенатор подчеркнул, что ему неизвестны случаи вторжения России ни в какую из частей Европы.

«Если она подразумевала воссоединение Крыма с Россией в очередной раз, то в данном случае я всегда напоминаю, что мы не просто провели референдум о воссоединении с Россией, мы прежде всего воссоединялись с Россией как независимое государство. Мы были независимым государством один день — 17 марта, но были. Россия нас признала, мы обратились к ней с просьбой принять нас в свой состав в качестве двух субъектов Российской Федерации, с этим Россия согласилась. Никуда Россия никогда не вторгалась», — пояснил политик.

В заключение Цеков назвал постпреда США при ООН большой выдумщицей, которая позволяет себе говорить все, что взбредет в голову.

Ранее в Минобороны Великобритании опубликовали схему готовящегося «вторжения» России на Украину. В официальном Twitter-аккаунте британского ведомства появилось изображение карты с якобы направлениями движения российских военных.

Согласно схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», сухопутные войска России нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Вторая фаза нападения предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. «Россия сохраняет значительное военное присутствие (близ Украины — прим. «Ленты.ру»), силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии оборонного ведомства.

Москва отвергает все обвинения в подготовке нападения на соседнее государство.