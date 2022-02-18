Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Постпреда США в ООН назвали выдумщицей за обвинение России во вторжении в Европу

Сенатор Цеков не смог вспомнить ни одного вторжения России в Европу
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд большой выдумщицей за ее обвинение в адрес России во вторжении в Восточную Европу. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что Москва не вторгалась ни в одну из частей Европы.

Ранее Томас-Гринфилд в интервью CNN обвинила Россию во вторжениях в Восточную Европу. Интервьюер обратил внимание на логическую нестыковку: на Западе и на Украине утверждают, что Москва не планирует проявлять агрессию, однако некоторые политики говорят о неминуемом вторжении. «Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — высказалась Томас-Гринфилд.

Дипломат отказалась пояснять, какие эпизоды в мировой истории она имела в виду.

Большие выдумщики

Цекова смутило высказывание Томас-Гринфилд. «Честно говоря, сложно понять, что она имела в виду», — заявил он. Сенатор подчеркнул, что ему неизвестны случаи вторжения России ни в какую из частей Европы.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

«Если она подразумевала воссоединение Крыма с Россией в очередной раз, то в данном случае я всегда напоминаю, что мы не просто провели референдум о воссоединении с Россией, мы прежде всего воссоединялись с Россией как независимое государство. Мы были независимым государством один день — 17 марта, но были. Россия нас признала, мы обратились к ней с просьбой принять нас в свой состав в качестве двух субъектов Российской Федерации, с этим Россия согласилась. Никуда Россия никогда не вторгалась», — пояснил политик.

В заключение Цеков назвал постпреда США при ООН большой выдумщицей, которая позволяет себе говорить все, что взбредет в голову.

Ранее в Минобороны Великобритании опубликовали схему готовящегося «вторжения» России на Украину. В официальном Twitter-аккаунте британского ведомства появилось изображение карты с якобы направлениями движения российских военных.

Согласно схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», сухопутные войска России нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии. Вторая фаза нападения предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. «Россия сохраняет значительное военное присутствие (близ Украины — прим. «Ленты.ру»), силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии оборонного ведомства.

Москва отвергает все обвинения в подготовке нападения на соседнее государство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Лукашенко рассказал о строительстве в России порта для белорусских грузов
В Ростуризме описали убийство туриста в Карачаево-Черкесии фразой «это ужасно»
Жители ДНР высказались об эвакуации в Россию
Германия заявила о продолжении финансовой поддержки Украины
Режиссер «БоксБалета» столкнулся со сложностями в поездке на «Оскар»
Германия осудила Россию за рост напряженности в Европе
Засуха в США стала рекордной за почти полвека
Детище Безоса столкнулось с проблемой
Курс рубля отыграл падение после заявления Пескова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.