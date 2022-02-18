Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации

Сбер и компания «Диджитал Дизайн» заключили соглашение о партнерстве при реализации проектов. Стороны планируют совместную разработку программного обеспечения для корпоративных клиентов с возможностью встраивания в данное ПО цифровых сервисов банка и компаний экосистемы, говорится в сообщении Сбера.

Также соглашение предусматривает информационное и технологическое взаимодействие, обмен опытом и информацией о потенциальных и реализуемых проектах, а также сотрудничество с компаниями экосистемы Сбера.

«Сегодня мы сделали первый шаг для запуска масштабной партнерской программы с разработчиками IT-решений. Благодаря этой программе наши корпоративные клиенты смогут быстро находить партнеров, способных качественно реализовывать проекты цифровой трансформации с интеграцией сервисов и продуктов Сбера. Первым таким партнером стала компания "Диджитал Дизайн", которая входит в число крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Уверен, что наша совместная работа поможет тысячам предпринимателей повысить эффективность своей деятельности с помощью лучших IT-решений, в которые будут органично встроены простые и удобные инструменты Сбера. Это взаимовыгодное сотрудничество будет одним из драйверов цифровизации бизнеса и, в конечном счете, повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики в масштабах всей страны», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Заключение соглашения — первый шаг к реализации масштабной партнерской программы Сбера с интеграторами и разработчиками IT-решений для содействия в цифровой трансформации бизнеса, говорится в сообщении Сбера. Эта программа направлена на формирование сети партнеров — разработчиков решений цифровой трансформации и интеграторов продуктов и сервисов Сбера на всей территории России.

«Мы гордимся тем, что уже более 10 лет Сбер является нашим клиентом. Учитывая темпы цифровой трансформации экосистемы Сбера, мы сейчас выходим на новый уровень сотрудничества. А именно, совместное формирование решений и выполнение проектов для наших общих клиентов. В этом контексте большая роль отведена формированию цифрового рабочего пространства в организациях для обеспечения сквозного контроля бизнес-процессов и повышения скорости работы предприятий. Наша компания имеет богатый опыт по внедрению данного инструмента. Мы очень рассчитываем, что партнерство со Сбером позволит нам усилить предложения друг друга на корпоративном рынке в части цифровизации бизнес-процессов и, как следствие, повысить эффективность работы наших общих клиентов», — прокомментировал заключение соглашения генеральный директор «Диджитал Дизайн» Дмитрий Лившиц.

