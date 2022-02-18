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Пробитую метеоритом собачью будку продадут за 22 миллиона рублей

На аукционе ставки за поврежденную метеоритом собачью будку достигли 1,2 миллиона рублей

Фото: Chistie's

Пробитую метеоритом собачью будку из города Агуас-Заркас, Коста-Рика, продадут на аукционе Christie’s за 300 тысяч долларов (22,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

В апреле 2019 года метеорит пробил крышу собачьей будки высотой 1,2 метра и напугал ее обитателя — немецкую овчарку по кличке Роки. В результате произошедшего Роки не пострадал. Хозяева собаки сохранили поврежденную будку и теперь выставили ее на аукцион. «Отверстие диаметром 17 сантиметров осталось от упавшего метеорита, который пробил крышу. Пол из некачественно обработанного дерева был разрушен метеоритом, и сгнившие деревянные стойки были заменены», — говорится в описании Christie’s.

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Аукцион будет проведен онлайн. Ожидается, что конура будет продана по цене до 300 тысяч долларов (22,4 миллиона рублей). В настоящее время потенциальные покупатели сделали 49 ставок, максимальная из которых достигла 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

Метеорит, который пробил крышу будки, тоже выставлен на аукцион. Его стартовая цена составляет 60 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).

Метеорит представляет собой каменноугольный хондрит и на 70 процентов покрыт коркой из сплава, которая появилась в результате падения сквозь земную атмосферу. На некоторых сторонах метеорита есть трещины, через которые видны богатые кальцием и алюминием вкрапления.

Ранее сообщалось, что метеорит пробил крышу дома жительницы канадского города Голден, провинция Британская Колумбия, и упал на подушку рядом с ней. Она планирует оставить камень себе, так как он заинтересовал ее внуков.

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Алиса Дмитриева
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