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Россиянам сообщили срок падения доллара до 70 рублей

Эксперт Тузов заявил, что рубль может укрепиться до 70 за доллар как минимум к концу года

Фото: Pixabay

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам срок падения доллара до 70 рублей. Его слова передает агентство «Прайм».

Тузов заявил, что в данный момент на изменчивость курса рубля в первую очередь влияет геополитика. Так, новости о том, что «вторжение» России на Украину не случилось, укрепили валюту с 77 до 75 рублей за доллар, но затем на фоне геополитических новостей он снова ослаб.

«Если политики договорятся — это будет серьезный прорыв в международных отношениях, который, возможно, снимет с повестки дня вопрос новых санкций в отношении России, а возможно даже, и приведет к отмене существующих», — спрогнозировал эксперт. По его словам, такой сценарий привлечет в инвесторов обратно в российскую экономику, а это укрепит валюту. Однако, сообщил Тузов, рубль вряд ли может укрепиться до 70 за доллар еще как минимум до конца года.

В январе главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей к осени 2022 года. По его словам, укреплению рубля будет способствовать снятие рисков, исходящих от международной политики.

Марина Совина
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