Россиянам сообщили срок падения доллара до 70 рублей
Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам срок падения доллара до 70 рублей. Его слова передает агентство «Прайм».
Тузов заявил, что в данный момент на изменчивость курса рубля в первую очередь влияет геополитика. Так, новости о том, что «вторжение» России на Украину не случилось, укрепили валюту с 77 до 75 рублей за доллар, но затем на фоне геополитических новостей он снова ослаб.
«Если политики договорятся — это будет серьезный прорыв в международных отношениях, который, возможно, снимет с повестки дня вопрос новых санкций в отношении России, а возможно даже, и приведет к отмене существующих», — спрогнозировал эксперт. По его словам, такой сценарий привлечет в инвесторов обратно в российскую экономику, а это укрепит валюту. Однако, сообщил Тузов, рубль вряд ли может укрепиться до 70 за доллар еще как минимум до конца года.
В январе главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей к осени 2022 года. По его словам, укреплению рубля будет способствовать снятие рисков, исходящих от международной политики.