ДНР обвалила курс рубля

Заявление главы самопровозглашенной и никем не признанной Донецкой народной республики, бывшего функционера украинского филиала финансовой пирамиды «МММ» Дениса Пушилина о начале эвакуации жителей в Россию привело к обвалу курса рубля на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации доллар торговался по 76,05 рубля. Рост по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии составил 0,2 процента, или 0,2 рубля.

Евро на момент публикации торговался по 86,3 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия торговой сессии 17 февраля составил 0,3 процента, или 0,32 рубля.

Ранее 18 февраля Пушилин заявил о начале массовой организованной эвакуации населения ДНР в Ростовскую область из-за якобы готовящегося украинской армией вторжения на территорию непризнанной республики. По его словам, вывоз людей скоординирован с руководством России.

С 2011 года Пушилин участвовал в украинском подразделении основанной Сергеем Мавроди финансовой пирамиды «МММ», а также входил в одноименную политическую партию и безуспешно баллотировался от нее на выборах в Верховную Раду Украины. Весной 2014 года он стал одним из лидеров сепаратистского движения на востоке страны, а в 2018-м возглавил ДНР.