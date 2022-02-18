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Американский дипломат обвинила Россию во вторжениях в Европу

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о вторжениях России в части Восточной Европы
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о вторжении России в Восточную Европу. Об этом она рассказала в интервью CNN, расшифровка которого опубликована на сайте постпредства.

Интервьюер указал на несостыковку между звучащими как на Западе, так и на Украине утверждениями, что Москва не планирует проявлять агрессию, и заявлениями некоторых политиков о неминуемом вторжении. «Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала дипломат, отказавшись пояснять, какие эпизоды в истории она имела в виду.

17 февраля стало известно, что в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кофман указал, что именно действия российских войск после окончания совместных с Белоруссией учений в эти даты помогут понять истинные намерения президента России Владимира Путина.

Марина Совина
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