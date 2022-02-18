Политолог объяснил желание Макрона проводить независимый диалог с Россией

У Парижа и Вашингтона разные интересы в отношениях с Россией. Так объяснил «Ленте.ру» желание президента Франции Эммануэля Макрона проводить независимый диалог с Москвой руководитель франко-российского Аналитического центра «Обсерво», эксперт клуба «Валдай» Арно Дюбьен.

Политолог напомнил, что летом 2019 года, спустя неделю после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, Макрон после встречи с Путиным указал на наличие разных интересов у Парижа и его партнеров в отношении Москвы, имея в виду Вашингтон.

Дюбьен отметил, что в вопросах налаживания контактов с российской стороной французский президент может столкнуться с недовольством таких стран, как Польша и Швеция, а также государств Прибалтики. По его словам, они могут упрекнуть Макрона, что во время председательства Франции в Совете ЕС он говорит от себя, а не от лица всего союза.

«В этом кроется главное противоречие восточной политики Макрона: с одной стороны он не мыслит политику Франции вне рамок ЕС, а с другой — его конструктивный подход в отношении Москвы "гибнет", подчас сводится на нет, в ходе поиска консенсуса со странами ЕС, враждебно настроенными по отношению к России», — заключил эксперт.

19 января в ходе выступления в Европарламенте Макрон заявил, что Евросоюзу нужен независимый диалог с Москвой по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями без посредничества со стороны Вашингтона. «Я считаю, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией», — подчеркнул он.