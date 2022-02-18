Конкурент «Газпрома» выдвинул условие для поставок газа на Камчатку

«Новатэк» может начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку, но только если ему позволят расширить ресурсную базу на Ямале. О выдвинутом условии глава компании Леонид Михельсон рассказал на телеконференции для инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, предложение по обмену направлено как в правительство, так и в «Газпром», которому принадлежит Тамбейское месторождение. «Новатэк», как главный российский конкурент «Газпрома», сам рассчитывает на разработку месторождения, жалуясь на нехватку сырья для достижения объемов производства в 70 миллионов тонн СПГ в год к 2030 году.

Между тем проблема со снабжением Камчатки газом пока не решена. Спрос в регионе растет, а месторождения «Газпрома» покрыть его не в состоянии. Правительство решило, что дефицит компенсируют с помощью СПГ, но в текущих условиях и «Новатэк», и «Газпром» от поставок отказываются, ведь действующие на полуострове тарифы приведут к убыткам.

Если Тамбейское месторождение останется за «Газпромом», то «Новатэк» предлагает ему, как оператору газификации региона, обеспечить Камчатку газом из своего портфеля. В ответ «Газпром» напоминает, что «Новатэк» строит СПГ-завод «Арктик СПГ-2», объемы которого полностью не законтрактованы.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал идею компании Михельсона «мягко говоря, довольно странной». По его мнению, «Новатэк» получил от государства достаточно льгот и госфинансирования, в том числе для строительства перевалочного терминала на Камчатке. Кроме того, ресурсная база, на которую претендует компания, и без того будет разрабатываться, о каком-то развитии речи идти не может.

Источники издания на рынке согласны с тем, что размен выглядит «сильно неравным». Один из них указывает, что на поставках газа на Камчатку «Новатэк» потеряет десятки миллионов долларов, что незначительные для компании цифры, а вот передача ресурсной базы может принести значительно больший объем доходов.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Новатэка» по итогам 2021 года составила 451,6 миллиарда рублей. Это в 5,7 раза больше, чем в 2020 году. Выручка от реализации нефти и газа составила 1,1 триллиона рублей — против 699,7 миллиарда в 2020-м.