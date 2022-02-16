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Конкурент «Газпрома» нарастил прибыль в несколько раз

Годовая прибыль «Новатэка» выросла в 5,7 раза до 451,6 миллиарда рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный российский конкурент «Газпрома», компания «Новатэк» по итогам 2021 года нарастила чистую прибыль в несколько раз, следует из данных, опубликованных на сайте компании.

Чистая прибыль «Новатэка» по итогам 2021 года составила 451,6 миллиарда рублей, что в 5,7 раза больше результата за 2020 год. Выручка от реализации нефти и газа составила 1,1 триллиона рублей — против 699,7 миллиарда в 2020-м.

Операционные расходы составили 875,1 миллиарда рублей — против 552 миллиардов в прошлом году. Активы компании по состоянию на конец года составили 870,5 миллиарда рублей, капитал — 1,1 триллиона, обязательства — 546,1 миллиарда.

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Рост стоимости акций за год составил 15,49 процента. При этом по итогам торгов на Московской бирже 16 февраля акции «Новатэка» подешевели на 0,1 процента, или на 6,2 рубля.

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Платон Щукин
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