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Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции

Бостанов, подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии, сдался полиции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов, подозреваемый в убийстве московского туриста в республике, сдался полиции. Он связался с отделом внутренних дел и признался в убийстве, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Бостанов заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы. В отдел полиции также явился второй подозреваемый — Руслан Узденов. Уточняется, что на его лице и теле были видны следы побоев. По словам Узденова, он получил травмы во время стычки с туристами.

Подозреваемый также рассказал, что конфликт завязался после того, как они с Бостоновым сделали замечание приезжему, сходившему в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», — рассказал Узденов.

Конфликт между туристами и местными жителями произошел 17 февраля. 33-летний Бостанов убил приезжего из Москвы Олега Албегова, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет. После произошедшего подозреваемые скрылись с места происшествия. Обвиняемого в убийстве объявили в розыск.

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Варвара Кошечкина
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