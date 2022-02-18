Откровенную обложку с 54-летней Николь Кидман обругали в сети

Австралийская и американская актриса Николь Кидман стала героиней новой обложки модного журнала Vanity Fair и подверглась критике в сети. Одна из восьми главных страниц 28-го ежегодного выпуска Hollywood Issue появилась в официальном Instagram-аккаунте издания.

54-летняя знаменитость снялась в откровенном наряде у ворот цветущего сада. Кидман запечатлели в одежде итальянского бренда Miu Miu, в частности, в сером кроп-топе и мини-юбке с оборками. Образ звезды дополнили чулки и остроносые туфли. На размещенном кадре видно, что ее волосы уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Поклонники обругали внешний вид Кидман в комментариях под опубликованным фото. Одни фанаты не оценили наряд актрисы, а другие пользователи сети обвинили ее в чрезмерной ретуши снимка. «Кто собирал ее образ? Это кошмар», «Мне не нравится ее наряд», «В чем идея снимка?», «Почему она одета как школьница?», «Как шикарная Кидман согласилась на такое?», «К чему эта ретушь? Она и так выглядит превосходно», «Отвратительно», «Пошло», «У меня нет слов», — высказывались юзеры.

В ноябре прошлого года Николь Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Знаменитость вышла в свет в черном облегающем платье длины макси люксовой марки Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые частично оголяли ее тело.