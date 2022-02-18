В ЛНР рассказали о планах ВСУ прервать сообщение между Луганском и Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют прервать сообщение между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что украинские силовики проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, они намерены разорвать линию обороны НМ ЛНР и отрезать пути сообщения с ДНР.

«По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам», — отметил Филипоненко.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что ВСУ продолжают стягивать военную технику к линии разграничения, в том числе в жилые районы прифронтовых поселков и городов Донбасса. По данным разведки, украинские военные разместили там, в частности, зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10», зенитную установку ЗУ-23 и танк Т-64.