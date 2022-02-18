Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР рассказали о планах ВСУ прервать сообщение между Луганском и Донецком

В НМ ЛНР заявили, что украинские силовики намерены разорвать линию обороны республики

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют прервать сообщение между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что украинские силовики проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, они намерены разорвать линию обороны НМ ЛНР и отрезать пути сообщения с ДНР.

«По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам», — отметил Филипоненко.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что ВСУ продолжают стягивать военную технику к линии разграничения, в том числе в жилые районы прифронтовых поселков и городов Донбасса. По данным разведки, украинские военные разместили там, в частности, зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10», зенитную установку ЗУ-23 и танк Т-64.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции
Fitch увидело риск ужесточения санкций против России
Россиянам раскрыли пять ошибок при покупке жилья на маткапитал
ДНР заявила об обстреле окраины Горловки из танка
Вице-премьер России отреагировал на слова главы МОК о Валиевой и Тутберидзе
Джинсы на бедрах из 2000-х вернулись в моду
Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Описан смысл рассадки за длинным столом Путина
Арестанты СИЗО в Черкесске взбунтовались из-за кипятильника
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.