Девушка сделала новую татуировку и пожаловалась на ее исчезновение спустя неделю

Жительница Флориды пожаловалась на исчезновение новой татуировки спустя неделю после посещения салона и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

По словам 20-летней студентки Тейлор Герис (Taylor Gehris), она и ее подруга захотели сделать парные рисунки. Сначала на кадрах ролика девушка показала референс желаемого изображения: языки пламени на фаланге пальца руки. Затем Герис продемонстрировала процесс нанесения рисунка в салоне: видно, что мастер в точности повторила упомянутый эскиз. В конце видео девушка показала на камеру свои пальцы: спустя семь дней татуировка почти полностью исчезла.

Студентка отметила, что работа обошлась ей в 100 долларов (7600 рублей). Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Возмущенные зрители принялись обсуждать историю Герис в комментариях.

«Я на 100 процентов виню тату-мастера. Скорее всего, он делал рисунок без должного напора», «Потратили деньги на ветер. Какой позор», «Кто-то точно не знал, как бить тату», «Неделю спустя рисунок выглядел так? Сходи туда и потребуй свои деньги» «Сестренка, у меня татуировки на пальцах держались больше трех лет, как это с тобой произошло?» — негодовали они.

Ранее в феврале девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы. Рэйвин Буррас (Rayvyn Burras) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот.