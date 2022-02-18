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Эллиот Пейдж выпустит мемуары и расскажет о своем трансгендерном переходе

Актер Эллиот Пейдж опубликует мемуары о своих отношениях с телом и психическом здоровье

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Эллиот Пейдж, в 2020 году совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, выпустит собственные мемуары. Об этом сообщает New York Post.

34-летний артист опубликует книгу «Пейджбой» в 2023 году. В ней он расскажет о своем трансгендерном переходе, отношениях с телом, психическом здоровье, сексе, отношениях, а также «о том, какой выгребной ямой может быть Голливуд».

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1 декабря 2021 года актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Пейдж призвал употреблять в отношении себя местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все для того, чтобы «изменить этот мир к лучшему».

В фильмографии Пейдж такие картины, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также сериал «Академия Амбрелла».

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Евгений Шульгин
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