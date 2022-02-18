Сенат США проголосовал за резолюцию о поддержке Киева в случае агрессии Москвы

Сенат США проголосовал за принятие резолюции в поддержу Киева, согласно которой Вашингтон обязуется поддержать украинские власти в борьбе с вторжением, якобы планирующимся со стороны Москвы. Об этом пишет The Hill.

Авторами резолюции выступили сенатор-демократ Жанна Шахин и республиканец Роб Портман. Шахин отметила, что «подавляющим большинством голосов» сенат поддержал эту резолюцию. Кроме того, сенаторы из Демократической и Республиканской партий уже опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Кремль в попытке спровоцировать агрессию в адрес Украины.

В Сенате одобрили введение жестких антироссийских мер на случай, если та станет инициатором эскалации конфликта на Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что при введении Западом новых ограничений против России «глобальные последствия» станут неизбежными. Тем не менее, американские власти настаивают на введении соответствующих мер в случае военной агрессии.