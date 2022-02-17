США предупредили о неизбежных последствиях санкций против России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что при введении Западом новых ограничений против России «глобальные последствия» станут неизбежными, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Последствия

Глава Минфина США заявила, что вместе с европейскими союзниками ведомство разрабатывает ряд финансовых санкций, которые могут затронуть лица и компании и «безусловно, могут включать контроль над экспортом».

Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия Джанет Йеллен Министр финансов США

Йеллен добавила, что Вашингтон работает над эффективной защитой своих европейских партнеров от «неблагоприятного воздействия» санкций. США занимаются этим, стремясь обеспечить поставки энергоресурсов на континент.

Новые санкции

15 февраля сенат США отложил проект санкций против России. Политики заявили, что не успевают вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских мерах до 16 февраля — даты «вторжения» России на Украину, которую анонсировал американский президент Джо Байден. Британские издания The Mirror и The Sun сообщали и время атаки российских войск — 04:00 по московскому времени (3:00 по киевскому времени).

Позже сенат пообещал поддержать санкции против России при эскалации кризиса на Украине. В документе лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа подчеркивается, что при нарушении суверенитета Украины Россия обязана «заплатить высокую цену».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила введение санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина. «Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», — подчеркнула она.

Байден о санкциях

Президент Джо Байден также заявлял, что США и их союзники разработали пакет ограничений против России в случае вторжения на Украину. Он подчеркнул, что эти «мощные санкции в сфере экспортного контроля», которые Штаты не использовали в 2014 году, окажут «мощное давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности».

Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере Джо Байден Президент США

Американский лидер также оценил последствия западных санкций против России. Он заявлял, что ограничения могут вызвать рост цен на топливо. Кроме того, Байден пообещал остановить российский газопровод «Северный поток-2» в случае нападения на Украину.

Фейк о «вторжении» России

Прогнозы о российском вторжении на Украину 16 февраля не сбылись. Именно эту дату Байден называл днем предполагаемого наступления России. Однако войска страны продолжили отходить в места постоянных дислокаций, а командование сообщило о завершении совместных учений с вооруженными силами Белоруссии.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не называл конкретные сроки начала эскалации. Он добавил, что несостоявшееся «вторжение» не свидетельствует о том, что разведка США получила неверную информацию.

Позиция России

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг сведения о возможном вторжении России на Украину в среду, 16 февраля. «Войны в Европе редко начинаются в среду», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Байдена увольнять своих аналитиков, которые спрогнозировали эскалацию на Украине. Она также обратилась к Западу с просьбой доказать отсутствие планов агрессии в отношении России после фейка о вторжении.

Вот теперь давайте поговорим по-другому. А пускай они теперь доказывают, что у них нет намерения совершать агрессивные действия в отношении нашей страны или какой-либо другой Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин шутил о дате вторжения России на Украину. По его словам, глава государства просил узнать, «не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». Песков назвал сведения о возможном нападении России на Украину «маниакальным информационным безумием», которое невозможно понять.

