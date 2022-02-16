Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова призвала Байдена увольнять своих аналитиков

Захарова призвала Байдена уволить предсказавших обострение ситуации на Украине аналитиков

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не впервые разыгрывают карту с «обращением» к российскому народу, при этом американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, предсказавших обострение ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Меня поразило другое — он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», — призвала представитель российского ведомства.

12 февраля президент США Джо Байден, по сообщениям СМИ, сказал, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину.

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг эти заявления в интервью немецкому телеканалу WELT.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
США отреагировали на расследование России о массовых захоронениях в Донбассе
Зеленский увидел сигналы договоренностей Запада с Россией за спиной Украины
В НАТО перестали указывать точную дату вторжения России на Украину
В годовщину выхода знаменитого фильма москвич раскрыл его непростую судьбу
Зеленский оценил ситуацию на границе Украины и России
США выразили опасения России из-за военных самолетов над Средиземным морем
Раскрыты подробности о новой российской вакцине от COVID-19
С основателя «Рольфа» и его компании взыскали почти 20 миллиардов рублей
Народный артист Иван Краско госпитализирован
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.