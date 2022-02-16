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МИД призвал Запад доказать отсутствие планов агрессии в отношении России

Представитель МИД Захарова: Западу нужно доказать отсутствие планов агрессии против РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» призвала Запад доказать отсутствие планов агрессии в отношении России после фейка о вторжении. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что западные страны начали говорить о том, чтобы Москва доказала, что не имеет намерений воевать против Украины. По ее словам, жизнь все расставила на свои места, когда якобы подготавливаемое нападение не состоялась.

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«Вот теперь давайте поговорим по-другому. А пускай они теперь доказывают, что у них нет намерения совершать агрессивные действия в отношении нашей страны или какой-либо другой», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия видит расширение НАТО и увеличение контингентов по периметру своих границ, а также агрессивную и неадекватную риторику. Представитель МИД указала, что Запад выходит из большинства договоренностей, гарантирующих стратегическую безопасность и стабильность, поэтому сегодня Москва вправе требовать доказательств, что западные страны не собираются ни на кого нападать.

Ранее стало известно, что ожидаемого западными СМИ российского вторжения на Украину в ночь на 16 февраля не произошло. Российские войска продолжили отходить в места постоянной дислокаций, командование анонсировало завершение совместных учений с белорусскими вооруженными силами.

После этого The Sun отредактировала статью о российском вторжении, заявив, что ночь прошла без происшествий. Отсутствие вторжения признала и The Mirror.

Как сообщала газета Politico, президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени).

Марина Совина
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