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США допустили введение санкций против близкого окружения Путина

Власти США допустили введение санкций против близкого окружения президента России Путина

Фото: Pixabay

Власти США допустили введение санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», — сказала Псаки.

Ранее сенат Конгресса США пообещал полностью подержать введение санкций против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В документе отмечается, что в случае нарушения суверенитета Украины Россия должна «заплатить высокую цену».

Перед этим стало известно, что члены сената США не успеют вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских санкциях до 16 февраля — даты предполагаемого вторжения России на Украину. Сообщалось, что сенаторы готовят необязательную резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии.

Марина Совина
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