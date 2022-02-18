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Арестанты СИЗО в Черкесске взбунтовались из-за кипятильника

200 заключенных СИЗО Черкесска устроили бунт из-за изъятого сотрудниками кипятильника

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В СИЗО Черкесска арестанты устроили беспорядки, после того, как у них изъяли сломанный кипятильник. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел утром 17 февраля. Во время обхода сотрудники СИЗО обнаружили в камере №34 поврежденный электроприбор, который по инструкции подлежит изъятию. Возмущенные сокамерники начали стучать по дверям и окнам, демонстрируя свое недовольство действиями охранников. К их акции протеста присоединились остальные заключенные. Всего в беспорядках приняли участие 200 арестантов, которые шумели, кричали и ломали мебель в своих камерах. Протесты продолжались пару часов.

18 февраля в СИЗО приехали прокуроры для проведения проверки по соблюдению прав заключенных.

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Любовь Ширижик
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Арестанты СИЗО в Черкесске взбунтовались из-за кипятильника
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