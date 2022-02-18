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Умерла писательница Кира Сошинская

Вдова Кира Булычева писательница-фантастка Кира Сошинская скончалась в 88 лет

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В Москве умерла художница, писательница-фантастка и вдова Кира Булычева Кира Сошинская. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственный истчоник.

Сошинская скончалась в своем доме в Большом Тишинском переулке. Ей было 88 лет. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По образованию Сошинская была архитектором. Она окончила Московский Архитектурный институт и проектировала такие сооружения, как стадион «Локомотив», Дом Химии на Калужской, учебные заведения, рестораны, загородные дома. В качестве художницы и иллюстратора она работала над оформлением книг Кира Булычева, а также над журналами «Знание — сила» и «Советский Союз». В 2002 году прошла персональная выставка Сошинской в Лондоне. Кроме того, она работала переводчицей.

Среди произведений Киры Сошинской — «Федор Трофимович и мировая наука», «Бедолага», «Подводный бык». Писательница принимала участие во вручении литературной премии «Алиса».

Марина Погосян
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