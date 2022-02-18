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В Британии наклейки на машинах посчитали опасными и назначили за них штраф

Британских водителей начали штрафовать на £5 тысяч за наклейки на лобовом стекле

Фото: Pixabay

Жителей Британии начали штрафовать за наклейки на автомобилях. Чтобы избежать наказания, водители должны помещать стикеры на лобовое стекло так, чтобы они не уменьшали поле обзора. Об этом сообщает The Sun.

Сами наклейки на машинах не запрещены законом, однако в правилах дорожного движения Соединенного Королевства указано, что лобовое стекло и окна автомобиля должны быть чистыми и беспрепятственно позволять человеку за рулем наблюдать за дорогой. Это касается и зеркал заднего вида. Если полицейский посчитает, что данное правило нарушено, водитель получит штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 10,3 тысячи рублей) и три штрафных балла (в Британии автоматически лишают прав за 12 таких баллов).

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Штраф окажется больше, если машина со стикерами на неположенных местах станет причиной ДТП. В таком случае водителю могут предъявить обвинение в небрежном вождении. В зависимости от серьезности инцидента, виновника накажут штрафом до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 520 тысяч рублей), девятью штрафными баллами или конфискацией прав.

«Закон о наклейках на зеркалах заднего вида полиция может интерпретировать по-разному, но на зону движения стеклоочистителей на лобовом стекле клеить точно ничего нельзя — такая машина не пройдет техосмотр», — заявил директор по политике и исследованиям в IAM RoadSmart Нил Грейг. «Важно, чтобы это не сказалось на уровне безопасности на дорогах», — отметил он.

Ранее в английском городе Оксфорд появилась первая зона, где водителям придется платить за выбросы вредных для экологии веществ. С 28 февраля плата будет взиматься со всех водителей машин на бензиновых, дизельных, а также гибридных двигателях. Правила не распространяются только на полностью электрические автомобили. Власти Оксфорда надеются, что дополнительные траты на использование машины помогут улучшить воздух в городе.

Александра Качан
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