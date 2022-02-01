В Британии начали брать дополнительную плату за загрязнение воздуха

В Оксфорде появилась первая полностью свободная от выбросов углекислого газа (CO2) зона в Британии, за загрязнение воздуха в которой практически всем автомобилистам придется платить. С 28 февраля плата будет взиматься со всех водителей машин на бензиновых, дизельных, а также гибридных двигателях. Об этом сообщает Daily Mail.

В отличие от London's Ultra Low Emission Zone (ULEZ) и Birmingham's Clean Air Zone (CAZ) — аналогичных проектов в Лондоне и Бирмингеме — в новой оксфордской Zero Emission Zone (ZEZ) плату будут брать за проезд на любой машине с двигателем внутреннего сгорания. Правила не распространяются только на полностью электрические автомобили. Власти Оксфорда надеются, что дополнительные траты на использование машины помогут улучшить воздух в городе.

Водители будут платить от 2 до 10 фунтов (от 207 до 1035 рублей) в день — сумма зависит от того, насколько определенная модель автомобиля вредит экологии. В ZEZ вошли только восемь улиц в центре города, однако в случае успеха эксперимента зону расширят. Согласно планам, в будущем в нее войдут все центральные дороги, а с 2025 года плата за проезд на вредных для экологии машинах повысится.

Правила в ZEZ будут действовать не круглосуточно — только с семи утра до семи вечера. Кроме того, для некоторых групп водителей введут скидки. В число исключений войдут работники здравоохранения, экскурсоводы с квалификацией Blue Badge и студенты c финансовыми трудностями. Проживающие и работающие в пределе зоны люди смогут получить скидку в 90 процентов от суммы ежедневной оплаты, а водители прокатных автомобилей — скидку до 50 процентов.

Член городского совета Оксфорда Том Хейс заявил, что он и его коллеги приняли решение установить самые жесткие правила касательно выбросов CO2, так как любой уровень загрязнения воздуха опасен для здоровья и планеты. «Мы строим смелые планы по восстановлению экологии. Ради достижения цели мы готовы сотрудничать с жителями города и прислушиваться к разным мнениям. Таким образом мы рассчитываем побороть климатический кризис, очистить воздух и обеспечить социальную справедливость», — отметил Хейс.

В январе мэр Лондона Садик Хан предложил ввести новые правила для водителей автомобилей, загрязняющих воздух. Он поручил организации Transport for London (TfL) разработать систему дорожных тарифов, которая будет действовать во всем городе. Планируется, что сумма будет зависеть от преодоленного расстояния, времени и местности.