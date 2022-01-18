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В Лондоне предложили ввести плату за езду на машине

The Guardian: мэр Лондона Садик Хан предложил ввести плату за езду на машине

Фото: Simon Dawson / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан предложил ввести плату за езду на машине ради уменьшения выбросов углекислого газа и улучшения качества воздуха. Он считает загрязнение воздуха проблемой социальной справедливости, сообщает The Guardian.

«От последствий климатического кризиса в первую очередь пострадают малоимущие лондонцы, у которых даже нет автомобиля», — пояснил политик. Хан поручил организации Transport for London (TfL) разработать систему дорожных тарифов. Планируется, что сумма будет зависеть от преодоленного расстояния, времени и местности. Запуск такой программы потребует много времени, а второй срок действующего мэра на посту заканчивается в мае 2024 года. Поэтому политик также попросил TfL подумать над временными способами взимания платы с водителей.

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В качестве альтернатив рассматриваются ежедневная плата за все поездки, ежедневная плата в размере 12,5 фунтов (около 1,3 тысячи рублей) за поездки в зоне крайне низкого уровня выбросов (Ulez), а также расширение Ulez. Уточняется, что на владельцев электрокаров и других безопасных для экологии машин новые правила не распространятся.

Эко-активисты поддержали планы Хана, а любители автомобилей раскритиковали. Глава дорожной политики в Royal Automobile Club (RAC) Николас Лайес считает, что предложение мэра может обернуться крупными финансовыми проблемами для лондонцев с машинами и «наказанием» для тех, кто не может позволить себе электрокар.

В 2021 году новые правила для водителей ввели в Париже. Мэр французской столицы Анн Идальго ограничила скорость движения в определенных зонах города до 30 километров в час ради сокращения выбросов. Владельцы машин негативно отреагировали на инициативу политика.

Нина Ташевская
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