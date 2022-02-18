Госдеп благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу Министерства иностранных дел Польши Збигнева Рау за помощь уезжающим с Украины американцам. Об этом сообщает Polsat news.

В свою очередь, Рау выразил благодарность властям США за решение отправить дополнительные войска в Польшу. В ходе телефонного разговора политики также обсудили инициативу запустить обновленный диалог о европейской безопасности. Также они отметили возможность урегулирования кризиса вокруг Украины дипломатическим путем.

Ранее США открыли в Польше центры для предоставления помощи американцам, приезжающим с Украины. Как напомнили дипломаты, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле. Они призвали использовать для этого два пограничных пункта, у которых расположились центры «для предоставления помощи гражданам США», приезжающим в Польшу с Украины.