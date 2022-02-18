Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам

Госсекретарь США Блинкен благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу Министерства иностранных дел Польши Збигнева Рау за помощь уезжающим с Украины американцам. Об этом сообщает Polsat news.

В свою очередь, Рау выразил благодарность властям США за решение отправить дополнительные войска в Польшу. В ходе телефонного разговора политики также обсудили инициативу запустить обновленный диалог о европейской безопасности. Также они отметили возможность урегулирования кризиса вокруг Украины дипломатическим путем.

Ранее США открыли в Польше центры для предоставления помощи американцам, приезжающим с Украины. Как напомнили дипломаты, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле. Они призвали использовать для этого два пограничных пункта, у которых расположились центры «для предоставления помощи гражданам США», приезжающим в Польшу с Украины.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда
Украина заявила об отсутствии планов наступления в Донбассе
Москвичка прервала показ фильма в кино с требованием соблюдения масочного режима
Врач рассказала о причине повторного заражения коронавирусом
Производители сладостей и презервативов поднимут цены
Депутаты заинтересовались учетом «инфоцыган»
В США предложили пожить в доме звезды фильма «Назад в будущее»
Госдеп благодарил Польшу за помощь уезжающим с Украины американцам
Сестры Хадид снялись голыми в рекламе Versace
Фигурист Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.