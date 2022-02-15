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В Польше открылись центры для приема приезжающих с Украины американцев

США открыли в Польше центры для предоставления помощи гражданам, приезжающим с Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Центры для приема американцев, приезжающих с Украины, открылись в Польше. Об этом сообщило посольство США на Украине, передает РИА Новости.

Как напомнили дипломаты, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле. Они призвали использовать для этого два пограничных пункта, у которых расположились центры «для предоставления помощи гражданам США», приезжающим в Польшу с Украины.

Помимо этого, американское посольство вновь призвало соотечественников немедленно покинуть Украину.

14 февраля власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Как объяснил государственный секретарь Энтони Блинкен, причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Марина Совина
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