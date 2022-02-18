В Ростуризме описали убийство туриста в Карачаево-Черкесии фразой «это ужасно»
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста из Москвы во время путешествия в Карачаево-Черкесию. Соответствующий пост глава ведомства опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Догузова описала произошедшее фразой «это просто ужасно» и выразила соболезнования родным и близким погибшего. По ее словам, необходимо делать все возможное, чтобы исключить повторение подобных случаев.
Глава Ростуризма также выразила надежду, что виновный будет найден в ближайшее время. «Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось», — заключила она.
Ранее в феврале житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов убил туриста из Москвы Олега Албегова, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет. Группа путешественников ехала в Архыз из аэропорта Минеральных Вод — один из них отошел в сторону, после чего к месту подъехал автомобиль марки LADA Vesta.