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В Ростуризме описали убийство туриста в Карачаево-Черкесии фразой «это ужасно»

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментровала убийство туриста в Карачаево-Черкесии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста из Москвы во время путешествия в Карачаево-Черкесию. Соответствующий пост глава ведомства опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Догузова описала произошедшее фразой «это просто ужасно» и выразила соболезнования родным и близким погибшего. По ее словам, необходимо делать все возможное, чтобы исключить повторение подобных случаев.

Глава Ростуризма также выразила надежду, что виновный будет найден в ближайшее время. «Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось», — заключила она.

Ранее в феврале житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов убил туриста из Москвы Олега Албегова, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет. Группа путешественников ехала в Архыз из аэропорта Минеральных Вод — один из них отошел в сторону, после чего к месту подъехал автомобиль марки LADA Vesta.

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Мария Гейн
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