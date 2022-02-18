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Заявки на прокачку газа через Украину выросли

Номинации на прокачку газа через газотранспортную систему Украины выросли в 1,6 раза

Фото: Str / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Заявки на прокачку газа через газотранспортную систему Украины выросли на пятницу, 19 февраля, в 1,6 раза. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской ГТС, немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, передает РИА Новости.

Отмечается, что газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в режиме реверса. Номинации на прокачку топлива через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России по данным на 17 февраля составляют 50,6 миллиона кубометров, а на 18 февраля — уже 83,6 миллиона кубометров газа. При этом подчеркивается, что данная информация неокончательная и может измениться.

15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал условие продолжения транзита газа через Украину. По его словам, поставки газа будут продолжены через украинскую территорию и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.

Марина Совина
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