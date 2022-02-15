Президент России Владимир Путин назвал условие продолжения транзита газа через Украину. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

По словам Путина, поставки газа будут продолжены через Украину и после 2024 года, если будет спрос и рентабельность. Также президент напомнил, что Россия даже в период высоких биржевых цен на газ и его дефицита поставляла его в ФРГ по ценам долгосрочных контрактов.

Говоря о газопроводе «Северный поток-2», президент подчеркнул, что в нем нет политической окраски, и он призван укрепить энергобезопасность в Европе.

В начале недели на фоне многочисленных сообщений о скором вторжении России на Украину и призывов ряда стран к своим гражданам покинуть республику цены на газ в Европе взлетели. На открытии торгов в понедельник, 14 февраля, стоимость поднималась на 13,7 процента, выше тысячи долларов за тысячу кубометров.