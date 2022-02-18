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Украина попросила направить представителей Германии и Франции в Донбасс

Киев просит направить представителей Германии и Франции в Донбасс для независимой оценки
Ирина Верещук

Ирина Верещук . Фото: РИА Новости

Киев попросил Германию и Францию направить своих представителей в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ для независимой оценки ситуации в Донбассе. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук, пишет РИА Новости.

По ее словам, Киеву нужна независимая верификация. «Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны», — отметила она.

Ранее Верещук заявила, что Киев готов сделать все необходимое, чтобы восстановить режим прекращения огня в Донбассе.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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