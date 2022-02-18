На Украине заявили о готовности восстановить режим прекращения огня в Донбассе

Киев готов сделать все необходимое, чтобы восстановить режим прекращения огня в Донбассе. Такое заявление сделала вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что завтра такая встреча (трехсторонней контактной группы, — прим. «Ленты.ру») будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу, готовы сделать все, чтобы прекращение огня продолжалось, режим тишины был возобновлен, а гражданское население не страдало», — заявила Верещук.

Он также отметила, что украинские власти надеются на встречу контактной группы 19 февраля.

Ранее стало известно, что министерства иностранных дел самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ответили отказом на предложение Киева провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Как отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Украина делает громкие заявления о якобы агрессии со стороны самопровозглашенных республик, а затем выступает с инициативой безотлагательно провести переговоры контактной группы.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.