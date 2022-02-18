В Латвии начались учения американских военных
Американские военные, дислоцированные на территории Латвии, начали военные учения Saber Strike 22. Об этом сообщает портал BВ.LV со ссылкой на Министерство обороны республики.
По данным ведомства, маневры продлятся с 18 февраля по 23 марта. Руководить ими будет командование Вооруженных сил США в Европе напрямую.
Всего в учениях задействованы до 400 американских солдат, 100 единиц наземной техники и 22 боевых вертолета AH-64 Apache. В связи с этим министерство предупредило граждан, что в отдельные дни часть дорог в стране может быть заблокирована из-за перемещений военных машин.
Ранее военно-воздушные учения американских войск завершились в Румынии. Истребители F/A-18 Super Hornet почти десять суток отрабатывали элементы воздушного боя в небе над Румынией. Целью тренировок было названо «повышение оперативной совместимости» между союзниками.