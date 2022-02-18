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В Латвии начались учения американских военных

В Латвии начались американские военные учения с боевыми вертолетами Saber Strike 22

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские военные, дислоцированные на территории Латвии, начали военные учения Saber Strike 22. Об этом сообщает портал BВ.LV со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным ведомства, маневры продлятся с 18 февраля по 23 марта. Руководить ими будет командование Вооруженных сил США в Европе напрямую.

Всего в учениях задействованы до 400 американских солдат, 100 единиц наземной техники и 22 боевых вертолета AH-64 Apache. В связи с этим министерство предупредило граждан, что в отдельные дни часть дорог в стране может быть заблокирована из-за перемещений военных машин.

Ранее военно-воздушные учения американских войск завершились в Румынии. Истребители F/A-18 Super Hornet почти десять суток отрабатывали элементы воздушного боя в небе над Румынией. Целью тренировок было названо «повышение оперативной совместимости» между союзниками.

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Михаил Кириллов
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